Verruiming koopzondag Bodegraven, coalitie Urk blijft intact

De nieuwe collegepartijen VVD, CDA, SGP, CU en GroenLinks van Bodegraven-Reeuwijk bieden woensdag hun bestuursprogramma aan de gemeenteraad aan. Winkels op de bedrijventerrei- nen Rijnhoek, Broekvelden en Reeuwijkse Poort mogen voortaan elke zondag tussen 12.00 en 17.00 uur open. Ook wordt nog dit jaar onderzocht of er in Reeuwijk-Brug behoefte is aan een experiment voor verruiming van de zondagsopenstelling.

Dantumadiel

De komende raadsperiode blijven winkels in Dantumadiel dicht. Dat blijkt uit het bestuursakkoord van Gemeentebelangen Dantumadiel (GBD), Sociaal Links en de ChristenUnie (CU) dat maandag werd gepresenteerd. De partijen willen geloofsoverwegingen respecteren, de kleine ondernemers beschermen en het consuminderen bevorderen.

Urk

De onderhandelingen voor een nieuw Urker college zijn afgerond. De coalitiepartijen ChristenUnie, Staatkundig Gereformeerde Partij en Hart voor Urk zetten daarmee hun coalitie voort. Het coalitieakkoord wordt woensdag gepresenteerd.

Oldebroek

SGP Oldebroek stelt Ben Engberts voor als kandidaat-wethouder voor de komende bestuursperiode. Engberts komt uit Vriezenveen, ongeveer een uur rijden van Oldebroek, en is al geruime tijd politicus namens de SGP in Twenterand (was gemeente Vriezenveen). De wethouder krijgt de portefeuilles Ruimtelijk Domein en Bedrijfsvoering.