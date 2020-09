„Verrast door omvang corona-uitbraak in Oud-Beijerland”

De omvang van de corona-uitbraak in het christelijke zorgcentrum Rembrandt in Oud-Beijerland heeft bestuurder Nico de Pijper verrast.

Dat zegt de bestuurder van Zorgwaard, waar Rembrandt onder valt, maandag desgevraagd.

Van de 33 patiënten op de revalidatieafdeling van Rembrandt hebben er 14 corona. Verder zijn 15 medewerkers op de locatie Rembrandt besmet. De met het virus besmette patiënten, onder wie mensen van middelbare leeftijd, zouden niet ernstig ziek zijn.

Sommige mensen die geen klachten hadden, zijn toch positief getest, zegt De Pijper. Cliënten met corona zijn in een geïsoleerde ruimte geplaatst. Zo hoopt het zorgcentrum te voorkomen dat het virus verder om zich heen grijpt.

De uitval van 15 medewerkers met corona kan de zorgorganisatie goed opvangen, zegt De Pijper. „Dat gaat allemaal door. Een groot compliment voor onze zorgmedewerkers die klaar staan om in te springen.”

Voor medewerkers van Zorgwaard, dat in de Hoeksche Waard tien locaties telt, staat een speciaal steunteam paraat. „Het is best spannend allemaal. Onder meer geestelijk verzorgers staan gereed om medewerkers een hart onder de riem te steken.”

De corona-uitbraak in Oud-Beijerland toont maar weer aan dat Nederland nog niet af is van het coronavirus, zegt De Pijper. Ook in het voorjaar waren tal van mensen in Oud-Beijerland besmet.