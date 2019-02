Verplichte toets Engels voor eerstejaars VU

De Vrije Universiteit in Amsterdam voert het nieuwe onderwijsseizoen een taaltoets Engels in voor alle eerstejaars die zich melden voor een Engelstalige bacheloropleiding, ook voor degenen die Engels als moedertaal hebben. De VU hanteert immers al sinds sinds 2007 een toets Nederlands voor de Nederlandstalige bachelorstudies en ook die blijkt niet voor niets.

„We zijn een tweetalige universiteit, met studenten van zeer diverse achtergronden. Daarom kijken we bij het begin van het curriculum of al onze studenten een voldoende beheersing hebben van de taal waarin ze gaan studeren. Dat is in toenemende mate het Engels”, aldus Rob Doeve, directeur van het Taalcentrum van de VU.

Iedereen die zakt voor de toets, volgt op kosten van de VU een korte taalcursus. De VU is volgens eigen zeggen de enige universiteit in Nederland die alle eerstejaars studenten een taaltoets afneemt.