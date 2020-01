Verplichte terugroepactie voor sjoemeldiesels Suzuki en Jeep

Sommige dieselmodellen van de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee moeten verplicht terug naar de garage omdat sjoemelsoftware is gebruikt om te verbloemen hoe vervuilend ze zijn. Dat meldt minister van Milieu, Stientje van Veldhoven, aan de Tweede Kamer.

De wegverkeersdienst RDW stelde in 2017 al vast dat met de betreffende modellen mogelijk iets niet in orde was. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat de wagens inderdaad tijdens laboratoriumproeven minder stikstofoxiden uitstoten dan bij normaal gebruik op de weg.