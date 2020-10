Verplegend personeel: mondkapje voortaan standaard in zorg

Het preventief dragen van mondkapjes moet standaard worden in de hele zorgsector. Daarvoor pleit beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). De medewerkers in de verpleging vinden dat zij altijd de beschikking moeten hebben over chirurgische mondneusmaskers. „Alleen wij zelf kunnen beslissen hiervan af te wijken.”

V&VN somt de uitdagingen op waar de beroepsgroep voor staat aan het begin van de tweede golf van coronabesmettingen. „Wij hebben te maken met een groot tekort aan collega’s, een oplopend ziekteverzuim en toenemende uitstroom. Dat maakt het des te belangrijker om uitval te voorkomen en de kans op verspreiding van het virus te minimaliseren.”

Bij behandeling van patiënten die zeker of vermoedelijk zijn besmet met het coronavirus, moeten volgens V&VN standaard een mondneusmasker type IIR, een bril, schort en handschoenen worden gedragen. Bij alle andere patiënten moet het uitgangspunt ‘ja, tenzij’ worden.

In sommige gevallen kan wat de verpleegkundigen en verzorgenden betreft nog wel worden afgeweken van die norm. „Bijvoorbeeld als wij oordelen dat dit beter is voor de patiënt/cliënt én andere preventieve maatregelen kunnen worden getroffen om besmetting tegen te gaan.”

V&VN verwijst naar het nieuwe „dringende advies” van het kabinet aan alle Nederlanders om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Dat moet dan ook zeker in de zorg worden doorgevoerd, aldus de beroepsorganisatie, die zegt onder meer te worden gesteund door thuiszorgkoepel Zorgthuis.nl, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de linkse oppositie in de Tweede Kamer.