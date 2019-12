Verpleegkundigen komen niet toe aan preventie

Bijna de helft van de verpleegkundigen in Nederland komt niet toe aan preventieve zorg voor patiënten, terwijl 96 procent het als een kerntaak binnen hun vak ziet. Dat blijkt uit een peiling van beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. Met name tijdsdruk, het gebrek aan collega’s en onvoldoende deskundigheid noemen verpleegkundigen als redenen.

V&VN-bestuurder Conny van Velden zegt dat de verantwoordelijkheid voor preventieve zorg niet alleen een taak is voor verpleegkundigen. „Maar juist ook van de werkgever, de zorgverzekeraar, gemeenten en de politiek. We willen daarom met andere partijen zoeken naar manieren om het voor verpleegkundigen en verzorgenden mogelijk te maken om, ook in tijden van krapte, meer tijd aan preventie te besteden.”

Uit de enquête blijkt ook dat verpleegkundigen leefstijlverandering van patiënten belangrijk vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld ziekenhuisopnames worden voorkomen en zijn er minder kosten. Onder meer lichaamsbeweging en infectiepreventie worden als belangrijk gezien.

De enquête werd door 1370 verpleegkundigen ingevuld.