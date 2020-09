Verpleegkundige tegen verplicht vaccin

Verpleegkundigen en verzorgenden willen geen verplichting van het griep- en coronavaccin voor hun beroepsgroep.

Onderzoek van vakbond NU’91 toont aan dat ruim driekwart hierop tegen is. Zo’n 35 procent van de zorgmedewerkers overweegt dit najaar een griepvaccin te halen.

Als er een coronavaccin komt, wil 33 procent van de 3700 ondervraagden deze inenting. De groep die wel een vaccin wil, geeft aan dat dit op vrijwillige basis moet gebeuren. NU’91 schaart zich hier al langere tijd achter en stelt dat het verplicht stellen in strijd is met artikel 11 in de Grondwet, waarin staat: „Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Volgens Stella Salden, voorzitter van NU’91, moet voor zorgprofessionals hetzelfde gelden als voor andere Nederlanders. „Er wordt nu ingespeeld op de emoties en het schuldgevoel van verpleegkundigen en verzorgenden. Op die manier wordt de morele druk verhoogd en dat kan echt niet”, aldus Salden. „Ik denk dat mensen in de verpleging heel goed weten wat ze moeten doen om niet ziek te raken. En de griepprik beschermt echt niet tegen alles.”

De afgelopen jaren hebben ziekenhuizen de griepprik veelvuldig bij hun personeel onder de aandacht gebracht, zegt het programma EenVandaag. Er werden campagnes gehouden om er bekendheid aan te geven en ook kregen personeelsleden de gelegenheid om snel en gemakkelijk een prik te halen. Het gevolg was dat het aantal medewerkers in de zorg dat de griepprik kreeg steeg van 13 procent in 2017 en 2018 naar 24 procent in 2019 en 33 procent in 2020.

Salden vindt het prima dat het nemen van de prik wordt gestimuleerd. „Maar je ziet ook dat wordt ingespeeld op de emoties en het schuldgevoel van verpleegkundigen en verzorgenden. En dat kan echt niet.”

EenVandaag sprak ook met een medewerkster van Medisch Spectrum Twente die in de tientallen jaren die ze al werkt nooit een griepprik heeft gehaald. „Als ik ziek word, wil ik liever op een natuurlijke manier antistoffen in mijn lichaam krijgen.” Dat stuit op onbegrip van collega’s, die vinden dat een prik nodig is bij het werken met kwetsbare mensen.

Liveblog coronacrisis