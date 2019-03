Verpleegkundige geschorst wegens schenkingen

Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle heeft een verpleegkundige voor drie maanden geschorst wegens onder meer het accepteren van schenkingen van een man met wie ze in contact was gekomen tijdens vakanties voor kwetsbare ouderen. Nabestaanden van de gulle gever hadden geklaagd.

Volgens hen is de verpleegkundige in strijd met de beroepscode een intensieve persoonlijke relatie met de man aangegaan en stimuleerde zij hem om giften en schenkingen aan haar te doen. Ook heeft de verpleegkundige zich opgeworpen als eerste aanspreekpunt toen de man in het ziekenhuis lag, waardoor de nabestaanden zich buitenspel voelden gezet. Verder heeft de verpleegkundige zich door de man laten benoemen tot zijn gevolmachtigde en erfgenaam.

Het tuchtcollege vindt dat de verpleegkundige de professionele grenzen heeft overschreden. De verpleegkundige zegt dat er met de man geen zorgrelatie was omdat hij tijdens de vakanties geen zorg nodig had.