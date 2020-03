Verpleeghuizen op slot, isolement dreigt voor ouderen

Bewoners van verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen. De maatregel is vrijdagochtend vroeg ingegaan, na een besluit van minister De Jonge van Volksgezondheid.

Alleen voor bewoners die op sterven liggen wordt een uitzondering gemaakt.

Het kabinet heeft de maatregel genomen om de bewoners en het personeel beter te beschermen tegen het coronavirus. „Een ingrijpend maar noodzakelijk besluit”, aldus minister De Jonge tijdens de persconferentie donderdagavond. Hij heeft het coronadossier overgenomen van minister Bruins, die donderdag aftrad vanwege zijn gezondheid.

„We zagen deze maatregel aankomen”, zegt bestuurder Teunis Stoop van zorgorganisatie Cedrah. Hij heeft vrijdagochtend een paar minuten de tijd om een toelichting te geven voordat hij weer een overleg van het crisisteam moet voorzitten.

Cedrah besloot eerder deze week nog een limiet in te stellen van maximaal één bezoeker per dag. Stoop: „Bij die keuze zie je de mensen voor ogen. We hebben geprobeerd zo lang mogelijk open te blijven. Er wonen hier dementerende ouderen die elke dag soms wel twee of drie keer bezoek krijgen van hun partner. Nu kan dat niet meer. Schrijnend.”

De bestuurder heeft begrip voor het besluit van de overheid. „Het is een onvermijdelijke maatregel.” Volgens hem doet de organisatie er alles aan om toch contact tussen de familie en de bewoners tot stand te brengen. „We zijn aan het kijken of we iets kunnen regelen met videobellen.”

Skype

Sommige instellingen voor ouderenzorg besloten eerder al op slot te gaan. Zo is verpleeghuis Salem in Ridderkerk vanaf dinsdagmorgen gesloten voor bezoek. „Een ingrijpende beslissing die ons allemaal zwaar valt”, zegt bestuurder Thijs Wijzenbroek. „Maar we weten waarom we dit doen: voor het welzijn van de bewoners. Het gaat om hun bescherming.”

De ouderen worden zo veel mogelijk geïsoleerd op hun eigen afdeling. Salem vraagt familieleden en kennissen mee te leven door een mooie kaart, een tekening of een bloemetje te sturen. Wijzenbroek: „Als een bewoner een smartphone heeft, is er ook de mogelijkheid van videobellen. Verder hebben we per afdeling een iPad ter beschikking gesteld om mee te skypen.”

De sluiting van de verpleeghuizen gaat volgens de overheid sowieso tot 6 april duren, net als de eerder aangekondigde maatregelen. Maar de minister waarschuwde al dat het „reëel” is om te denken dat de maatregelen langer gaan duren.

Ouderenorganisatie KBO-PCOB heeft begrip voor de situatie. „Toch kent dit besluit alleen maar verliezers”, zegt woordvoerder Manon Vanderkaa. „De onzekerheid over hoelang deze maatregel moet gelden maakt het extra zwaar.”