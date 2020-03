Verpleeghuizen Brabant: hygiëne en informatie

In Brabant houden ook verpleeghuizen de situatie rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. In de provincie zijn dit weekend veel nieuwe coronabesmettingen gemeld. Veel instellingen geven dagelijks nieuwe informatie op hun website, en vragen bezoekers die verkouden zijn, hoesten of niezen weg te blijven bij alle zorgcentra, welzijnswinkels, zorgboerderijen, activiteitencentra en dagverzorging.

BrabantZorg, die vanuit 35 locaties in Noord-Brabant aan zo’n 10.000 cliënten zorg levert, heeft dagelijks intern overleg over hoe om te gaan met de gevolgen van de zich ook in ons land verspreidende coronabesmettingen. Zondag testte een bewoonster van een locatie in Veghel positief op het virus.

Volgens een woordvoerster van de zorgorganisatie worden alle medewerkers, bewoners en bezoekers steeds weer geattendeerd op de hygiënemaatregelen die het RIVM hanteert. En kom niet als je hoest, verkouden bent en koorts hebt, is het devies. Het ene geval van besmetting zorgt niet voor paniek, zegt de woordvoerster. „Die mevrouw wordt geïsoleerd verpleegd, er is een contactonderzoek gestart. Maar op die afdeling is gewoon bezoek mogelijk.”

Wel zijn enkele festiviteiten en bijeenkomsten op een paar locaties geschrapt waarvoor veel mensen ‘van buiten’ waren uitgenodigd. Maandag wordt ook overlegd wat te doen met interne activiteiten als bingo en gezamenlijke maaltijden.

Conny Helder is bestuurslid van Actiz, de landelijke branchevereniging van vierhonderd zorgorganisaties. Zij spreekt als het om corona gaat voor in totaal 52 instellingen in de provincie Noord-Brabant. Ze zegt dat er sprake is van een „heel groot dilemma”. „Aan de ene kant willen we onze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk beschermen. Maar als medewerkers massaal thuisblijven, heeft dat direct gevolgen voor de continuïteit en de veiligheid van de zorg. Dat vergroot de toch al flinke druk op mantelzorgers. Dit is dus onze voortdurende afweging, afgaande ook op de RIVM-richtlijnen.” Volgens Helder is er veel begrip onder familie, cliënten en medewerkers, maar is er ook wel onrust. „Dit is een uitzonderlijke situatie, kun je wel zeggen.”