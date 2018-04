Verpleeghuis Talma Hof op de vingers getikt

Verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord is voor een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld omdat er veel mis is met de zorg. Volgens de gezondheidsinspectie zijn zorgverleners onvoldoende deskundig en worden dossiers van bewoners niet goed bijgehouden.

De inspectie stelde in augustus 2016 al vast dat de zorg bij Talma, met meer dan honderd bewoners, niet op orde was. Het verpleeghuis nam toen verbetermaatregelen, maar die hadden weinig effect. „De inspectie heeft niet genoeg vertrouwen in de verbeterkracht van Talma Hof.”

Het verpleeghuis moet nu binnen een half jaar alsnog orde op zaken stellen. Gebeurt dat niet, dan kan de instelling worden beboet. Talma Hof is een onderdeel van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en biedt zorg voor mensen met een lichamelijke beperking en (jonge) mensen met een vorm van dementie.