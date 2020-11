Verpleegafdeling ziekenhuis Winterswijk in quarantaine

Patiënten op een verpleegafdeling voor longziekten en cardiologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn maandag in quarantaine geplaatst. Voor de afdeling geldt een opnamestop, die in elk geval tot 28 november duurt. In de afgelopen dagen zijn meerdere patiënten en medewerkers van de afdeling positief getest op corona, aldus het ziekenhuis.

De opnamestop is ingesteld omdat de vastgestelde besmettingen niet in alle gevallen herleidbaar zijn, zegt het ziekenhuis. Bezoek is tot 26 november ook niet welkom op de afdeling, behalve als het gaat om bezoek aan terminale patiënten.

Positief geteste medewerkers zijn thuis in quarantaine. Patiënten die tussen 5 en 15 november langer dan 24 uur op de afdeling zijn geweest, wordt gevraagd om thuis tien dagen in quarantaine te gaan, gerekend vanaf de dag dat zij het ziekenhuis verlieten. Medewerkers die tussen 5 en 15 november op de afdeling zijn geweest en die nu coronagerelateerde klachten hebben worden getest.

Het ziekenhuis houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, worden meer maatregelen genomen.