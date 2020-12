Verpakking peterselie van AH bevat per abuis selderij

Supermarktketen Albert Heijn haalt een product met inhoud van 30 gram peterselie uit de handel. Het bedrijf heeft ontdekt dat in sommige van deze producten per ongeluk selderij is verpakt.

AH waarschuwt klanten die allergie voor selderij hebben dringend om de AH Peterselie met houdbaarheidsdatum 08-12-2020 niet te eten en terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel. Daar krijgen zij bij inlevering van het product hun aankoopbedrag terug.

Mensen met een selderijallergie kunnen ernstige klachten krijgen van consumptie van de groente. Het gaat dan om klachten aan maag en darmen en luchtwegklachten. Consumptie kan in sommige gevallen zelfs tot de dood leiden, zegt de Stichting Voedselallergie op de website.

Voor klanten die niet allergisch zijn voor selderij zijn is de inhoud niet schadelijk, zegt de grootgrutter.