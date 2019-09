De veroorzaker van een dodelijk ongeluk zaterdagochtend in Utrecht heeft zicht gemeld bij de politie. Bij het ongeval op de Waterlinieweg kwam een man om het leven. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

De doorrijder reed volgens de politie in een Volkswagen uit het bouwjaar 2004. De gezochte auto werd zaterdagmiddag door de politie aangetroffen in Utrecht. Na het ongeluk is de Waterlinieweg afgezet voor onderzoek. Het onderzoek wordt door de politie voortgezet.