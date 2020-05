Veroordeling Mark de J. voor moord Koen Everink definitief

De veroordeling van ex-tenniscoach Mark de J. voor de moord op zakenman Koen Everink blijft gehandhaafd. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde De J. vorig jaar maart in hoger beroep tot twintig jaar cel. De rechtbank had de voormalige tenniscoach van Robin Haase eerder veroordeeld tot achttien jaar.

Tegen de uitspraak van het gerechtshof ging De J. in cassatie, onder meer omdat hij vond dat het hof ten onrechte verzoeken tot nader onderzoek heeft afgewezen. Met de uitspraak van de Hoge Raad is de straf definitief geworden. De advocaat-generaal bij de raad had geadviseerd de veroordeling in stand te laten.

Everink (42) werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door vele messteken om het leven gebracht. De gokverslaafde De J. had een schuld van tienduizenden euro’s bij Everink. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van zijn vriend en „gokmaatje” te maken heeft gehad.

In 2012 werd Everink zwaar mishandeld door vechtsporter Badr Hari in de (toenmalige) Amsterdam ArenA tijdens Sensation. Hij liep daarbij blijvend letsel op.