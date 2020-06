Veroordeling Fransman voor dodelijk geweld in Zeist definitief

De veroordeling van een Fransman wegens het doodschieten van een Colombiaan in Zeist, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld.

De man werd door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar. In verband met de duur van de procedure wordt de opgelegde gevangenisstraf 13 jaar en 6 maanden, bepaalde de hoogste rechter.

De Colombiaan werd op 2 juni 2015 doodgeschoten in een hotel in Zeist tijdens een ruzie over drugshandel tussen de Fransman en enkele handlangers en een groep Colombianen. Twee andere Colombianen werden geraakt maar overleefden het vuurgeweld. Het hof veroordeelde de schutter voor doodslag en twee pogingen tot doodslag.

De Fransman heeft verklaard dat hij uit angst heeft geschoten. Het hof ging daar niet in mee en verwierp het verweer, maar noteerde in de uitspraak wel dat hij bang en in paniek was en met een arm voor zijn ogen heeft geschoten. Het hof heeft kunnen oordelen dat deze verklaring niet aannemelijk is, oordeelt de Hoge Raad. „Daarvoor is van belang dat het hof onder meer heeft vastgesteld dat minimaal vijf keer door de verdachte is geschoten, dat alle kogels in de lichamen zijn aangetroffen en dat in de hotelkamer, op één enkele beschadiging na, geen kogelbeschadigingen zijn aangetroffen”, beargumenteert de hoogste rechter.

De Fransman kan volgens de Hoge Raad ook geen beroep doen op noodweerexces bij de poging tot doodslag op twee leden van de groep Colombianen.