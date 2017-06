Veroordeelden betalen voorlopig niet mee

Het voorstel om veroordeelden mee te laten betalen aan hun eigen vervolging is voorlopig van de baan. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft dinsdag om uitstel gevraagd omdat er weinig steun is in de Eerste Kamer.

Blok wil de besluitvorming over het wetsvoorstel overlaten aan een nieuw kabinet. Het idee was om de veroordeelden een deel van de kosten voor hun opsporing, vervolging en berechting te laten betalen.

De Tweede Kamer stemde in 2015 in met de plannen, hoewel die omstreden waren. Zo bestond de vrees dat een gevangene weer de fout in zou gaan, als die na een celstraf met een schuld begint.