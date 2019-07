Veroordeelde Parkstadbende opgepakt in Spanje

De Spaanse politie heeft een 25-jarige Limburger opgepakt die op 18 juni bij afwezigheid werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Hij maakte de deel uit van de zogenoemde Parkstadbende. De man werd veroordeeld wegens lidmaatschap van een criminele organisatie en vuurwapenbezit.

De groep uit de omgeving van Brunssum heeft zich van 2015 tot 2017 vrijwel dagelijks beziggehouden met het stelen van dure auto’s en motoren, het doorverkopen van die gestolen voertuigen of onderdelen daarvan. Ook gebruikten ze de gestolen auto’s bij woninginbraken. Ze waren niet alleen actief in Nederland, maar ook in Duitsland en België.

De nu opgepakte man was een van de dertien verdachten die veroordeeld werden wegens deelname aan de bende. Bij de uitspraak was hij spoorloos. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Spanje inmiddels om overlevering van de man gevraagd.