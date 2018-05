Veroordeelde Nijmeegse scooterzaak opgepakt

Een man die nog bijna vier jaar de cel in moest voor het doodrijden van een voetganger in Nijmegen met een scooter in 2010 is maandag bij toeval opgepakt. De man werd in een woning in het Limburgse Herkenbosch aangehouden vanwege het omverrijden van een lantaarnpaal. Na zijn arrestatie bleek dat hij nog zijn straf moet uitzitten voor zijn aandeel in de zogenoemde Nijmeegse scooterzaak.

Twee getuigen hadden maandagmiddag gezien dat een auto op de Fazantstraat in Herkenbosch tegen een lantaarnpaal reed. De automobilist reed weg, de lantaarnpaal „gekapseisd” achterlatend, aldus de politie. De getuigen gaven het kenteken door aan de politie, die naar het adres van de automobilist ging. De 27-jarige man probeerde nog weg te rennen, ook al had hij al handboeien om, maar die vluchtpoging werd in de kiem gesmoord.

De man stond gesignaleerd, omdat hij zich niet op tijd had gemeld bij de gevangenis. Hij wilde in 2010 samen met een andere man een overval plegen op een hotel. Tijdens hun vlucht voor de politie gebeurde de fatale aanrijding. De zaak werd juridisch complex omdat de twee elkaar aanwezen als bestuurder van de scooter terwijl er geen verder bewijs was. In februari bepaalde de Hoge Raad dat de celstraffen van bijna vier jaar die de twee opgelegd hadden gekregen overeind blijven, waarmee hun straffen definitief werden.