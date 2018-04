Veroordeelde moordenaar opgepakt in Amsterdam

De voortvluchtige 49-jarige Dennis H. uit Lelystad die vorige maand in hoger beroep is veroordeeld tot negen jaar celstraf voor het doden van zijn minnares Nathalie van Poelgeest, is opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij dinsdagavond laat in Amsterdam is aangehouden.

De man was in 2013 vrijgesproken door de rechtbank maar het hof in Leeuwarden achtte hem toch schuldig en gelastte zijn directe gevangenneming. H. was echter op 15 maart niet aanwezig bij de uitspraak.

De 41-jarige Nathalie van Poelgeest werd gedood op 12 mei 2012 in de woning van haar moeder in Lelystad. Ze had een schotwond in haar hoofd. H. beweerde dat zij zelfmoord had gepleegd, maar het hof was ervan overtuigd dat H. de vrouw doodschoot. Hij had een buitenechtelijke relatie met haar en zou net de relatie met haar hebben beëindigd. Het slachtoffer zou hebben gedreigd zijn partner in te lichten over de affaire.

H. werd aangehouden na onderzoek door de recherche en na een melding aan de politie.