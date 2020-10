Veroordeelde Koos R. aangehouden in Spanje

De politie in Spanje heeft de 66-jarige Koos R. aangehouden. R. is in 2017 door het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot vier jaar cel voor een dubbele poging tot doodslag. Na zijn veroordeling was hij onvindbaar, meldt het Openbaar Ministerie dat er wel rekening mee hield dat hij in het buitenland kon zitten.

R. is veroordeeld voor een poging tot doodslag op twee agenten die hem achtervolgden in 2014. Hij probeerde de auto van de agenten van de weg te drukken. Bij die achtervolging werden hoge snelheden gehaald. Zijn 61-jarige broer werd eerder al opgepakt in de zaak en zit nog vast.

In de jaren negentig was Koos R. de rechterhand van Johan V. (de Hakkelaar) in een drugsbende die grote partijen hasj naar Europa en Amerika smokkelde.

R. werd aangehouden bij een politiecontrole in Malaga (Spanje). De overleveringsprocedure wordt in gang gezet, aldus het OM.