Veroordeelde in grensrechterzaak moet land uit

De 22-jarige man die onder meer is veroordeeld voor de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere in 2012 moet het land uit. Ook mag hij de eerstkomende tien jaar niet terugkeren. De bestuursrechter in Amsterdam ging niet mee in het beroep dat hij had ingediend tegen uitzetting naar Marokko en het inreisverbod. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had hier twee jaar geleden toe besloten.

De man is in Nederland geboren en getogen, maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit. Zijn moeder heeft nooit de Nederlandse nationaliteit voor hem aangevraagd. Op zijn strafblad staan nog meer misdrijven en bij een recente veroordeling zag de rechtbank zijn toekomst somber in, zei de advocaat eerder namens de IND. Bovendien ging de man nadat hij te horen had gekregen dat hij het land uit moet, toch weer de fout in.

De rechter oordeelde dat de staatssecretaris terecht heeft geoordeeld dat sprake is van een „actuele en voldoende ernstige bedreiging van de samenleving” waardoor zijn verblijfsvergunning niet is verlengd. „Hij was een gewaarschuwd man en wist dat hij geen misdrijven meer mocht plegen, dat heeft hij toch gedaan.” Zijn argumenten om te kunnen blijven, wegen volgens de rechter minder zwaar dan de gevolgen voor de openbare orde.

Volgens zijn advocaat verdiende hij nog een kans, omdat hij in het verleden niet de juiste hulp heeft gehad en zijn gedrag ten goede was veranderd. De man, die niet bij de uitspraak aanwezig was, vertelde zelf dat hij zijn leven heeft gebeterd en afstand heeft genomen van de mensen met wie hij omging. Volgens zijn psycholoog zou uitzetting mogelijk zelfs kunnen leiden tot zelfmoord.