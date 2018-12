Veroordeelde drugshandelaar moet Staat betalen

Een 25-jarige man die is veroordeeld voor internationale drugshandel en witwassen moet bijna drie ton betalen aan de Staat. Met de drugshandel haalde de man een totale omzet van bijna zes ton; nu wordt de winst van hem afgepakt.

Van januari 2014 tot en met november 2016 verkocht de man, onder andere vanuit een gehuurde woning in Eemnes, via zogenoemde darknet markets verdovende middelen en waste hij via bitcoin-wisselkantoren bitcoins wit die hij had ontvangen. Alleen al in 2016 heeft de man in een half jaar tijd meerdere kilo’s harddrugs verkocht en de drugs naar ten minste 48 landen over de hele wereld verzonden. In januari van dit jaar is hij veroordeeld tot zes jaar celstraf.

De rechtbank Midden-Nederland heeft nu bepaald dat hij ook moet terugbetalen. Van de 600.000 euro omzet zijn de inkoopkosten en de kosten voor verpakkingsmaterialen afgetrokken. Daardoor blijft er drie ton over die de man nu moet afdragen.