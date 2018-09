Verontrusten: EO verloochent christelijke identiteit

Het voortbestaan van de Evangelische Omroep (EO) als positief-christelijke organisatie is „direct en acuut” in gevaar. „De afwijkingen van de grondslag zijn stelselmatig.” Dat stelt een groep van verontrusten, verenigd in het platform EO Duidelijk, maandag op Facebook. De aangeklaagde omroep stelt in een reactie daarentegen dat „de grondslag en statuten van de EO onveranderd zijn en blijven.”

Tot EO Duidelijk behoren onder meer theoloog prof. dr. Henk van den Belt en dr. Marten Visser, directeur van GlobalRize, een organisatie die via internet en sociale media zending bedrijft. Zij zitten sinds mei 2017 in de ledenraad van de EO.

EO Duidelijk zegt maandag op Facebook „verdrietig” te zijn over de uitkomst van een extra ledenvergadering in juli dit jaar. „Daarin hebben wij de ledenraad gevraagd in te stemmen met twee uitspraken: dat geen enkel EO-programma in strijd mag zijn met de grondslag; en dat alle medewerkers met een vast contract de grondslag van de EO moeten onderschrijven. De ledenraad heeft dit, op advies van EO-directeur Arjan Lock, met driekwart meerderheid verworpen. Lock en de ledenraad hebben nu dus uitgesproken zich niet aan de statuten gebonden te achten. In plaats daarvan werd steun uitgesproken voor de alternatieve uitspraken dat alle EO-programma’s de missie moeten dienen, en dat „in principe” alle medewerkers met een vast contract de grondslag van de EO moeten onderschrijven.”

Zoet en bitter water

De EO-Ledenraad „laat in meerderheid deze ingrijpende wijziging in identiteit gebeuren”, schrijft EO Duidelijk maandag op Facebook. Dat betekent „een verloochening van wat de EO vijftig jaar lang is geweest. Wij zijn er diep van overtuigd dat een bron die uit dezelfde ader zoet en bitter water op laat wellen, niet tot zegen van Nederland kan zijn.”

In april dit jaar hebben tien leden van de ledenraad zich uitgesproken tegen het door Lock gevoerde beleid en het toezicht daarop door de Raad van Toezicht, schrijft EO Duidelijk.

De ledenraad van de EO bestaat uit 67 leden en komt doorgaans drie keer per jaar bijeen. De leden, zo schrijft de EO op haar website, „vormen een afspiegeling van de kerkelijke kaart.”

Vier sympathisanten van EO Duidelijk werden vorig jaar mei gekozen in de ledenraad van de EO. Het gaat om prof. dr. H. van den Belt, M. van Heijningen, R. Reedeker en ds. M. Visser.

Belangrijk

EO Duidelijk wijst er maandag op dat komende tijd de kandidaatstelling plaatsvindt voor de helft van de zetels in de ledenraad van de EO. „Wie nu in de ledenraad gaan plaatsnemen, is heel belangrijk. Wij hopen dat de nieuwe leden zich hard willen maken voor een duidelijke EO, waar geen plaats is voor programma’s met een boodschap die ingaan tegen Gods Woord”, zo schrijven de verontrusten maandag op Facebook.

Het schrijven maandag is ondertekend door Van den Belt, Visser, Femke Muis uit Elburg, André van Putten uit Kampen, Rens Reedeker uit Veenendaal en Kees van Velzen uit Blaricum.

Glashelder

De EO kwam maandagmiddag desgevraagd met een reactie op de kritiek van de groep verontrusten. De EO schrijft: „De grondslag en statuten van de EO zijn en blijven onveranderd. Laat dat duidelijk zijn. Er is tijdens de laatste ledenraadsvergadering uitvoerig gesproken over hoe we missionaire omroep willen zijn en blijven binnen de publieke omroep. Daarbij ging het ook over de programma’s die we maken om de protestantse kerken een stem te geven en over de mensen die bij de EO werken. De uitkomst van de stemmingen is glashelder: De ledenraad steunt het EO-bestuur van harte om missionaire omroep te zijn binnen het publiek bestel en heeft in grote meerderheid het vertrouwen uitgesproken over de manier waarop invulling wordt gegeven aan de EO-missie.”

Als ledenraad, raad van toezicht en raad van bestuur hebben we afgesproken om in vertrouwen en beslotenheid vergaderingen te beleggen, stelt de EO maandagmiddag. „Dat is een goed gebruik en een zaak van vertrouwen. Dat betekent ook dat tijdens vergaderingen ruimte bestaat voor allerhande meningen, opvattingen en inzichten voor alle betrokkenen. Tijdens de laatste ledenraadsvergadering is dit niet anders geweest. Dat een aantal leden van de ledenraad het moeilijk vindt om zich neer te leggen bij de uitkomst van stemming tijdens die vergadering, is jammer. De koninklijke weg is daarover het gesprek in de ledenraad te voeren en daar nodigen we de betreffende leden opnieuw van harte toe uit.”