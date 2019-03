Verontruste ouders bellen over Haga Lyceum

Bij de gemeente Amsterdam zijn tot nu toe zestien telefoontjes binnengekomen van verontruste ouders over de situatie bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Ze hadden volgens een woordvoerster vragen over de middelbare school omdat ze een kind op de school hebben of ervoor willen inschrijven.

De school in Amsterdam Nieuw-West kwam donderdag in opspraak omdat er bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) signalen zijn binnengekomen dat docenten van een deel van het lesprogramma wijden aan de ‘salafistische geloofsleer’. Het stadsbestuur trof direct een aantal maatregelen en riep het schoolbestuur op om op te stappen.

Ook werd een speciaal telefoonnummer (020-2552903) geopend waar ouders, kinderen en onderwijspersoneel van andere scholen terechtkunnen voor informatie. Hier kunnen mensen ook de komende dagen nog terecht, aldus de gemeentezegsvrouw.