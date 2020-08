Veronika Jong krijgt zeven weggehaalde pleegkinderen niet terug

De rechtbank in Roermond heeft woensdag een verzoek van Heijkeshoeve in het Limburgse dorp Ell afgewezen om daar weggehaalde kinderen terug te plaatsen. Jeugdzorginstelling de William Schrikker stichting had in juli zeven kinderen weggehaald bij de hoeve die wordt bestierd door pleegmoeder Veronika Jong. In een kort geding eiste Jong de kinderen terug, maar de rechtbank wees dit verzoek op formele gronden af.

De stichting William Schrikker haalde, samen met Bureau Jeugdzorg Brabant, de zeven kinderen weg omdat die bij de Heijkeshoeve onveilig zouden zijn. Jong betwistte dat en wilde weten waarop de stichting die bewering baseert. Jong noemde het weghalen van de kleintjes door de jeugdzorgorganisaties „kindermishandeling”.

Volgens de rechtbank heeft de stichting William Schrikker formeel de voogdij over de kinderen en mag ze daarom zonder rechterlijke toestemming beslissingen nemen, ook over de woonplaats van een minderjarige. Hoewel Heijkeshoeve van Jong een aanbieder van jeugdzorg is, staat de hoeve wettelijk niet gelijk aan een pleeggezin, aldus de rechtbank.

„Het gevolg daarvan is dat Heijkeshoeve geen beroep kan doen op het blokkaderecht dat pleegouders hebben voor kinderen die langer dan een jaar in hun gezin verblijven”, aldus de rechtbank. „De vraag van Heijkeshoeve om hierin toch te voorzien gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten en is aan de wetgever.”

Jong reageerde woensdag teleurgesteld en overweegt in hoger beroep te gaan. „Het gaat immers om een principiële zaak”, zei ze.

Jong kwam de afgelopen jaren vaker in de publiciteit omdat ze het opnam voor kinderen, die volgens haar door jeugdzorg aan hun lot worden overgelaten.

Donderdag staat Jong opnieuw in kort geding voor de kinderrechters in Roermond, dit keer om een achtste kind, dat Jeugdzorg Roermond bij haar wil weghalen.