Veronica Inside wordt maandag niet uitgezonden. Dit heeft Talpa besloten na de ophef die er rond het televisieprogramma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp is ontstaan.

Derksen had woensdag gevraagd of de uitzending geschrapt kon worden. Hij is teleurgesteld in presentator Genee. Hij vindt dat Genee hem heeft laten vallen in de uitzending van afgelopen maandag. Daarin ging het over racisme.