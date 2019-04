De fietser die zaterdagavond in Tilburg is overleden na een aanrijding met een bromfietser, is een 56-jarige man uit de Brabantse stad. De bromfietser, die is aangehouden, blijkt een 24-jarige plaatsgenoot, aldus de politie.

Het slachtoffer reed met zijn vrouw over het fietspad, toen uit tegenovergestelde richting de bromfietser kwam. Bij de botsing raakte de laatste lichtgewond. De oorzaak van de botsing is nog niet duidelijk.