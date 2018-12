De automobilist die maandagochtend in Pijnacker om het leven kwam, is een 42-jarige man uit Pijnacker.

De politie wist maandagmiddag nog niet precies hoe de man met zijn auto in het water langs de Katwijkerlaan is terechtgekomen. Voorlopig onderzoek wijst uit dat de bestuurder van de weg was geraakt, hierna tegen een lantaarnpaal reed en vervolgens in het water belandde.

Politie en de brandweer verleenden ter plaatse nog eerste hulp, maar dat mocht niet meer baten.