Vernieuwing en experiment op Designweek

Biodesign is een kruisbestuiving van natuur, technologie en design. Op de Designweek in Eindhoven zijn daar vanaf zaterdag verschillende voorbeelden van te zien. Zoals het project Anthroponix, een methode om lichaamsvocht zoals urine om te zetten tot een natuurlijke vorm van kunstmest of een expositie van speculatieve producten waar elektronica en gemanipuleerd DNA samenkomen.

De negendaagse Dutch Design Week (DDW) is het grootste evenement in zijn soort van Noord-Europa. Verdeeld over ruim honderd locaties in Eindhoven presenteren ruim 2600 ontwerpers hun werk. Vorig jaar trok DDW ruim 335.000 bezoekers. Alle denkbare disciplines en aspecten van design komen aan bod, maar de nadruk ligt op experiment, vernieuwing, circulaire economie en de samensmelting van technologie en levend materiaal.

„Ontwerpers bedenken oplossingen, creëren innovaties, zijn vooruitstrevend, maken zaken tastbaar en functioneel. Ze kijken op een unieke manier naar hun omgeving en de wereld. Hoe kan het anders, hoe kan het beter?”, zegt directeur Martijn Paulen van de Designweek.

DDW zegt zich te onderscheiden van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Zo komen robots komen aan bod op de interactieve tentoonstelling ROBOT LOVE. Meer dan vijftig kunstenaars, ontwerpers en wetenschappers stellen de vraag of robots in staat zijn tot liefde. „In ROBOT LOVE kom je dichterbij robots dan ooit tevoren. En ga je nadenken over wat het betekent om mens te zijn”, zeggen de samenstellers.

Verder is er aandacht voor technologische ontwikkelingen in de mode met een onder meer een tentoonstelling met experimentele kledingstukken als een trui met zonnecellen.

Designlabel Cartoni richtte een stijlkamer in waarin het bedrijf toont hoe toeleveranciers van restmateriaal hoogwaardige halffabricaten maken waarmee Cartoni zijn meubels maakt. Te zien is hoe het resthout van de bouwplaatsen van BAM tot houten meubels wordt verwerkt en hoe van restgaren en resttextiel nieuw textiel wordt gemaakt.