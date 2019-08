Vernieuwde stint nog niet goedgekeurd door RDW

Het is nog onbekend wanneer de vernieuwde stint de weg op kan. De fabrikant van de elektrische bolderkar had gehoopt dat dit aan het begin van het nieuwe schooljaar zou zijn, maar de RDW is nog volop bezig met de keuring. „Alles staat nog open, de uitkomsten van het onderzoek zijn nog niet bekend”, zegt een woordvoerster van de keuringsinstantie.

Zo’n RDW-keuring, waarbij naar de veiligheid van onder meer gordels en remmen wordt gekeken, duurt gemiddeld vijf weken. „Maar omdat de resultaten nog onbekend zijn, kunnen daar nog helemaal geen uitspraken over worden gedaan”.

Doordat de bolderkar nog niet klaar is moeten kinderopvangbedrijven naar alternatieven kijken om kinderen te vervoeren. Vorig jaar september werd een stint in Oss door een trein aangereden. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven.