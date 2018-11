Vernieuwde Rijnbrug Rhenen: tweemaal twee rijstroken én fietspaden

De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren krijgt vóór 2025 een nieuw bovendek met tweemaal twee rijstroken en aan beide zijden een fietspad van drie meter breed. Op dit moment heeft de brug één rijstrook in elke richting.

Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland en Utrecht deze week voorgesteld aan Provinciale Staten van beide provincies. Utrecht en Gelderland zijn beheerder van de provinciale weg N233 die over de brug loopt en van het wegdek op de brug. De grens tussen de twee provincies ligt op de Rijnbrug. Gelderland en Utrecht hebben hun besluit afgestemd met buurgemeenten, regiobesturen en met Rijkswaterstaat, eigenaar van de brug.

De aansluiting van de N233 aan weerszijden van de brug wordt ook aangepakt zodat het verkeer beter de brug op en af kan rijden. Aan Utrechtse zijde komen er extra rijstroken bij de brug. Aan de Gelderse kant wordt de N233 verbreed tot tweemaal twee rijstroken van de brug tot aan de kruising met de N320 in Kesteren, zodat ook daar geen oponthoud meer is. De werkzaamheden aan het project beginnen medio 2022 en zijn klaar vóór 2025, aldus de provincies.

Bij de Rijnbrug is in de spitsuren vaak sprake van filevorming. De aanpassingen kosten in totaal 85 miljoen euro. Utrecht en Gelderland delen evenredig de kosten wat de brug betreft en betalen elk de aansluiting van de N233 op de Rijnbrug op hun grondgebied. Beide statenvergaderingen beslissen waarschijnlijk in december over het voorstel.