Vernietigend rapport over goederenspoor rond haven Rotterdam

ProRail schiet behoorlijk tekort met de aanpak van problemen met het goederenvervoer per spoor rond de haven van Rotterdam. Dat concludeert een externe partij die hier onderzoek naar heeft gedaan. De organisatie is er niet op ingericht om knelpunten en andere afwijkingen goed op te lossen.

ProRail kreeg vorig jaar meerdere Last onder Dwangsommen (LoD’s) wegens problemen op het goederenspoor rond de Rotterdamse haven. Deze LoD’s moesten ervoor zorgen dat problemen, voornamelijk met veiligheidseisen, snel werden opgelost, maar hier werd „geen tijdige opvolging geschreven”, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoort) aan de Tweede Kamer over het rapport.

Het gaat over het optreden van ProRail in de regio Randstad-Zuid. De organisatie kampt met storingen die invloed hadden op het vrachtvervoer per spoor in de regio. Goederentreinen zijn vaak vertraagd door de storingen, terwijl het vervoer van vracht vanuit de haven in Rotterdam belangrijk is voor de Nederlandse en Europese economie. De storingen komen vooral door achterstallig onderhoud en zijn ondernemers een doorn in het oog.

„Er is geen georganiseerde veerkracht binnen de organisatie om knelpunten die inzet vergen van meerdere bedrijfsonderdelen, eensluidend, adequaat en met helder mandaat aan te pakken”, schrijft Van Veldhoven. Crisislab, dat het rapport heeft opgesteld, ziet dat knelpunten wel worden opgelost, maar alleen door een groep „hoog gemotiveerde medewerkers, die door roeien en ruiten gaan” en daarbij „buiten de lijntjes kleuren”.

ProRail omarmt de bevindingen en belooft de onderhoudsachterstanden weg te werken en toe te werken naar „een structureel meer veerkrachtige organisatie”, die is ingericht op het nakomen van de vergunningseisen. Het structureel verbeteren van de spoorgoederenlijnen is overigens „een proces van de lange adem. Het zal zeker drie tot vier jaar duren voor dit is bereikt”, waarschuwt de organisatie.