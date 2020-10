Vernielingen en beschimpingen bij teststraat Breda

De teststraat in Breda is het doelwit geworden van vernielingen en intimidaties. Volgens burgemeester Paul Depla zijn bij de teststraat van de GGD borden vernield en is de teststraat beklad. Ook zijn er mensen uitgescholden door lieden die corona een sprookje vinden, aldus Depla.

Volgens de GGD zorgt een aantal mensen zaterdag voor overlast. De politie is ingeschakeld. De GGD maakt excuses voor de overlast en vertraging.

„Te triest voor woorden”, laat Depla zaterdag weten. „Toon respect voor onze mensen in de zorg en bij de GGD.” De burgemeester spreekt van „agressie tegen mensen die zich inzetten voor onze gezondheid”.