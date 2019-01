Vernielingen en arrestaties na protest Pegida

Jongeren hebben woensdagavond na afloop van een demonstratie van anti-islamgroep Pegida in Utrecht een spoor van vernielingen achtergelaten. Tientallen autoruiten, -spiegels en naar verluidt ook een woningruit sneuvelden. Dat blijkt uit een voorlopige optelsom die burgemeester Jan van Zanen donderdagochtend bekendmaakte.

Woensdagavond kwamen vijftien meldingen binnen, maar volgens de burgemeester zal dat aantal nog verder oplopen. De politie arresteerde in de wijk Zuilen drie raddraaiers.

Naar schatting 250 mensen wachtten de ongeveer vijftien Pegida-demonstranten op. Zij gooiden enkele stenen en zwaar vuurwerk naar de politie die massaal aanwezig was. Op het moment dat de ME zich terugtrok, vielen jongeren juist aan, waarna de groep uiteen werd gedreven. Op hun ‘vlucht’ door de wijk sloegen zij ramen stuk en gooiden ze vuurwerk bij auto’s naar binnen. Pegida was toen al via een andere toegangsweg vertrokken.