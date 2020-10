Vernielingen en agressie in Duindorp

De afgelopen dagen heeft een groep jongeren enkele keren gezorgd voor overlast in de Haagse wijk Duindorp. Dat gebeurde vooral in de omgeving van het Tesselseplein en de Pluvierstraat. Vrijdagavond moest de mobiele eenheid eraan te pas komen.

Met verkeerscontroles probeerde de politie vrijdagavond mensen die niet in Duindorp thuishoren te weren. Even werd het toch weer onrustig toen er met vuurwerk en stenen naar de politie werd gegooid. Ook is een bushokje vernield. Na optreden van de mobiele eenheid werd het rond middernacht weer rustig. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Woensdagavond stichtte een aantal jongeren brand en zijn de ruiten van een HTM-bus ingegooid. De avond erna zijn containers in brand gestoken en twee politievoertuigen bekogeld met flessen.

Vooral vorig jaar was er veel overlast in Duindorp, dat vlakbij het strand en de haven van Scheveningen ligt. Nadat de gemeente geen toestemming had gegeven voor de traditionele vreugdevuren was het dagenlang erg onrustig en was er veel agressie en geweld.