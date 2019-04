'Vernieler monument Nicky Verstappen vast'

Een 48-jarige man uit Heerlen is opgepakt voor de vernieling van de gedenksteen voor Nicky Verstappen, die in 1998 vermoord werd aangetroffen op de Brunsummerheide bij Brunssum. Het monument was volgens de politie met een soort slaghamer bewerkt.

Een wandelaar ontdekte op 5 april beschadigingen aan het monument en waarschuwde de politie. DNA-sporen en onderzoek van de Limburgse politie en de Forensische Opsporing leidden uiteindelijk naar de verdachte. Hij is dinsdagochtend in zijn woning aangehouden.