‘Vermoorde Colombiaan in België veroordeeld voor drugssmokkel’

De Colombiaan die half oktober dood was gevonden in de buurt van de Oesterdam in het Zeeuwse Tholen was eerder in Antwerpen tot zes jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Dat meldde de Gazet van Antwerpen op basis van ingekeken rechtbankstukken.

De door een misdrijf om het leven gekomen man gebruikte een Venezolaans identiteitsbewijs. Daarom meldde de politie aanvankelijk dat hij uit Venezuela kwam.

Deze week meldde de politie dat na een tip uit het Brabantse Sint Willebrord dat aan het licht was gekomen dat het slachtoffer een Colombiaan was. Naar aanleiding van de tip heeft de politie onderzoek gedaan bij een woning in Sint Willebrord. Mogelijk heeft het slachtoffer daar verbleven.