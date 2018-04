Vermoord meisje Djamila blijkt ook misbruikt

De verdachte van de moord op de twaalfjarige Djamila Marissen uit Hoogeveen zou het meisje voor haar dood ook seksueel hebben misbruikt. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte dat bekend tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Assen.

De verdachte is de 47-jarige Freddy D., de vriend van Djamila's moeder. Hij werd aanvankelijk verdacht van moord. Maar de aanklager beschuldigt hem nu van doodslag en seksueel misbruik.

Op 14 oktober meldde D., eveneens uit Hoogeveen, zich bij het politiebureau in Assen met het lichaam van Djamila in zijn kofferbak. Volgens het OM heeft hij het meisje in het gehucht Punthorst bij Staphorst gewurgd.

De aanklager vroeg eerder om een reconstructie, waarin D. zou voordoen wat hij met Djamila had gedaan. Maar nu D. vorige week opnieuw uitgebreid is verhoord, vindt de officier van justitie dat niet meer nodig.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 15 mei.