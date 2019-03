Vermoedelijke schutter Utrecht opgepakt

De man die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij in een tram in Utrecht is opgepakt. Dat maakten politie, justitie en de gemeente bekend op een persconferentie.

Naar Gökmen T. (37) werd gezocht. Het is niet bekend waar en hoe hij is opgepakt. Ook het motief is nog niet bekend. De autoriteiten houden rekening met terrorisme, maar ook een privésituatie wordt niet uitgesloten.

Bij de schietpartij kwamen drie mensen om het leven. Vijf anderen raakten gewond, van wie drie in ernstige toestand verkeren.

Burgemeester Jan van Zanen sprak van een zwarte dag voor Utrecht. „Nietsvermoedende en onschuldige mensen, in de tram onderweg naar werk, school of andere bezigheden werden onder vuur genomen. Dat deze dag zo wreed anders zou lopen dan iedereen had voorzien, schokt. In de stad, ver daarbuiten in Nederland maar ook in verre buitenlanden”, verklaarde de burgemeester.