De 37-jarige Gökmen T., de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de schietpartij in een tram in Utrecht, is opgepakt tijdens een inval in een pand aan de Oudenoord in Utrecht. Die straat ligt ten noorden van het centrum en station Utrecht Centraal, een paar kilometer van het 24 Oktoberplein waar de aanslag gebeurde.

Het is nog niet bekend hoe de politie hem op het spoor is gekomen.