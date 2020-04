Vermoedelijke mishandelaar agent bij trouwstoet blijft in cel

De 26-jarige Rotterdammer die wordt verdacht van de zware mishandeling van een politieagent bij een trouwstoet blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bepaald. De man, Shahid B., werd onlangs onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. Omdat vrijwel direct daarna bleek dat hij zich daar niet aan hield, werd hij afgelopen dinsdag opnieuw opgepakt en vastgezet.

De politie trad op 30 augustus vorig jaar op tegen de deelnemers van een trouwstoet in Rotterdam. De feestvierders zouden onnodig hebben getoeterd, zaten op autodaken, reden asociaal en hinderden het overige verkeer. B. zou de agent zo hard hebben geslagen, dat deze korte tijd het bewustzijn verloor. Het incident werd op video vastgelegd. In oktober wist de politie de man in Lopik aan te houden. Agenten troffen hem aan onder een bed.

Het OM tekende vorige week bij de rechtbank al bezwaar aan tegen de voorlopige vrijlating. Justitie wees daarbij op eerdere veroordelingen van de verdachte. B. zou maandag in een project voor begeleid wonen worden geplaatst. De reclassering zou toezicht op hem houden.