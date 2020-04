„Vermoedelijke dodental corona rond de 5800”

Het aantal sterfgevallen ten gevolge van corona lijkt af te nemen, zo laten cijfers van het RIVM zien. Op basis van de recente weekcijfers van het CBS is dat nog een te voorbarige conclusie. Wel is er sprake van een stabilisatie.

In de week voor Pasen overleden er tussen de 4700 en 5300 mensen, meldde het CBS donderdag. Net als de week ervoor zijn dat er 2000 meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Het RIVM meldde in de week voor Pasen 892 sterfgevallen aan corona. Dat is een groot verschil met de 2000 waar het CBS van uitgaat.

Hoe komt het dat de cijfers van het CBS een veel hoger dodental laten zien dan die van het RIVM?

Het RIVM baseert zijn cijfers op het aantal overlijdens van mensen die positief getest zijn op het coronavirus, legt Tanja Traag, socioloog bij het CBS, uit. Het CBS baseert zijn cijfers op het aantal sterftegevallen die ze dagelijks binnenkrijgen vanuit de bevolkingsregisters van gemeenten. „Daarom ligt het cijfer dat wij vinden een stuk hoger dan dat van het RIVM. Naar verwachting komt een deel van de sterfgevallen door corona.” Traag geeft aan dat de verschillen tussen RIVM en CBS kleiner kunnen worden wanneer er meer mensen getest worden op corona.

Is er een afname in het aantal sterfgevallen te zien?

Volgens Traag lijken de cijfers van het RIVM daar wel op te wijzen. Op basis van de cijfers van het CBS is een afname lastiger te beoordelen, zegt ze. „Wij zien voor nu geen daling. Wel een stabilisatie: net als vorige week zijn er ook deze week ongeveer 2000 meer sterfgevallen dan je zou verwachten ten opzichte van de eerste weken van het jaar.”

In welke leeftijdscategorie vallen de meeste doden?

Volgens de weekcijfers van het CBS zijn vooral mensen van 65 jaar of ouder overleden. Naar schatting overleden in week 15 (6 tot en met 12 april) 1850 mensen van 65 jaar of ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat is een toename van 65 procent.

Vooral in verpleeghuizen lijkt het virus toe te slaan. Het CBS meldde dat in instellingen zoals verpleeghuizen in week 14 (30 maart tot en met 5 april) dubbel zoveel mensen zijn overleden als wat gemiddeld is in de eerste tien weken van 2020.

Hoeveel mensen zijn er volgens het CBS in totaal aan corona overleden?

Het RIVM ging vrijdagmiddag uit van 3459 doden. Op basis van de schatting van het CBS zou het daadwerkelijke dodental een stuk hoger kunnen liggen. Traag: „Als je de cijfers van de afgelopen weken bij elkaar optelt, zou het gaan om 5800 meer sterfgevallen. Het blijft lastig te zeggen of dat sterfgevallen door corona zijn. Maar dat ligt wel in de lijn der verwachting.”

Wanneer kan het CBS met meer zekerheid zeggen hoeveel mensen aan corona zijn overleden?

Daar is een procedure voor die normaal een halfjaar duurt, aldus Traag. Het CBS heeft daarvoor papieren formulieren nodig waarop een arts de primaire doodsoorzaak en aanverwante zaken rond het overlijden van de patiënt heeft aangegeven. Vervolgens geeft het CBS er een speciale codering aan. Het CBS gaf donderdag op zijn website al aan te proberen dit proces te versnellen.