Vermoedelijk vuurwerk bij woning in Tiel, eerder brand gesticht

Bij een woning aan de Kogge in Tiel was in de nacht van zondag op maandag een harde knal te horen. De politie gaat ervan uit dat er bij het huis zwaar vuurwerk is afgestoken.

Agenten waren snel aanwezig, omdat er op het adres eerder brand werd gesticht bij de voordeur van de woning. Bij het incident van afgelopen nacht is niemand gewond geraakt. Een auto raakte beschadigd.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten. Het onderzoek naar de eerdere brandstichting, die mogelijk verband hield met andere incidenten in Hedel en Kerkdriel, is nog gaande.