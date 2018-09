„Vermoedelijk geen slachtoffers parkeergarage”

De hulpdiensten hebben geen indicatie dat er slachtoffers onder het puin liggen bij het ingestorte deel van de parkeergarage in Wormerveer. Ze verwachten binnen anderhalf uur meer te weten. Zodra het sein veilig is gegeven, gaan de hulpdiensten naar binnen, meldt de Veiligheidsregio. Ook zijn er speurhonden aanwezig.

Ambulancepersoneel heeft twee omstanders behandeld wegens stressklachten. Het personeel van de supermarkt is opgevangen. Naastgelegen panden zijn uit voorzorg ontruimd.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage, ter hoogte van de in- en uitrit, is ingestort op de eerste verdieping. Er is nog niets bekend over mogelijke slachtoffers.