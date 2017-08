Duikers hebben in een plas in Overloon (Brabant) het lichaam van een zwemmer gevonden die sinds dinsdagavond werd vermist. Duikers van de brandweer zochten woensdag met speciale apparatuur in het water van het Schaartven.

De politie zegt dat het slachtoffer een Pool is die in Noord-Limburg woont. Dinsdagavond was al naar de man gezocht nadat hij niet meer boven water was gekomen.