Vermiste zwemmer in plassen Maarssen gevonden

In de Maarsseveense Plassen is dinsdagmiddag het lichaam gevonden van een 66-jarige zwemmer uit Utrecht. Hij werd sinds maandagmiddag vermist. De man maakte deel uit van een groep mensen die door het jaar heen in het plassengebied zwemt. Zij sloegen na zijn vermissing alarm.

Een politiehelikopter werd ingeschakeld en duikers van de brandweer zochten maandag het water af, maar de vermiste man werd toen niet gevonden. Omdat de plas waarin de man verdween zeer diep is, werden specialistische duikers ingeschakeld.