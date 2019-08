Vermiste Tob Cohen ‘vreesde voor zijn leven’

De sinds 20 juli vermiste oud-topman van Philips Oost-Afrika Tob Cohen vreesde voor zijn leven. Dat zegt een vriend van Cohen in gesprek met het AD. De 69-jarige Cohen lag al maanden in scheiding met zijn vrouw en werd volgens zijn vriend Patrick Muiruri zelfs door haar mishandeld.

Ook in de Keniaanse krant Daily Nation spreken bekenden van Cohen hun twijfels uit over de verklaring van zijn vrouw Sarah Wairimu Kamotho. Zij zegt dat Cohen en zij de dag voor hij verdween hadden besloten om toch samen te blijven. De brief waar dat in staat werd op de dag van zijn vermissing naar zijn advocaat gestuurd.

De politie twijfelt volgens de Keniaanse krant echter of Cohen die brief wel geschreven heeft. In de brief zou de Nederlander zeggen dat hij fout zat en zijn vrouw niet.