Vermiste tbs’er dood aangetroffen

De tbs’er die niet was teruggekeerd van proefverlof naar de kliniek De Kijvelanden in Poortugaal is dood aangetroffen in Tilburg. Alles wijst erop dat het zelfdoding is geweest”, zegt een woordvoerder van Fivoor, waar de kliniek onder valt.

Buurtbewoners van de kliniek hadden woensdagmiddag een sms-alert gekregen dat de tbs’er niet was teruggekeerd. Dat gebeurde in het kader van een waarschuwingssysteem dat op aandringen van omwonenden in het leven is geroepen na de ontsnapping van twee tbs’ers uit de kliniek in maart van dit jaar. Na een achtervolging werden zij uiteindelijk in Gelderland gepakt, waarbij een van de tbs’ers, Denny M., werd doodgeschoten.