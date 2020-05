Vermiste surfer ondanks drones en sonar nog niet gevonden

Voor de kust bij Scheveningen is dinsdag opnieuw gezocht naar het vijfde slachtoffer van het surfongeluk van 11 mei, onder andere met sonarapparatuur en drones. Nog steeds zonder resultaat, want het lichaam van de 23-jarige man uit Delft is nog niet gevonden.

Opsporingsorganisatie SAR Nederland laat weten nog niet te stoppen met de zoektocht. „Voor de ouders van Mathijs gaan we door”, aldus Houwina Postma van SAR. „Hij moet naar huis”, benadrukt ze. Bij het surfongeluk twee weken geleden kwamen vijf mensen om het leven. Naar het lichaam van één van hen wordt nog altijd gezocht.

De duikers van Public Safety Duikteam (PSD) stoppen voor nu wel met het zoeken naar de vermiste surfer. „Er is geen gericht zoekgebied meer”, laat een woordvoerder van het team weten. Duikers zochten dinsdag ook op een plek waar zij eerst niet bij konden vanwege de slechte weersomstandigheden. Ook daar werd het lichaam niet gevonden.

Eerder werden naast sonarapparatuur, duikers en drones ook paarden en honden ingezet tijdens de zoektocht. Verder hielpen ook vrijwilligers mee.

Naast de vermiste surfer kwamen ook drie mannen van 30, 38 en 24 jaar oud uit Den Haag om het leven, net als een 22-jarige man uit Delft.